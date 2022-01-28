KARLARIN BİRİKTİĞİ DURAKTAKİ BRANDALAR ÇÖKTÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARLARIN BİRİKTİĞİ DURAKTAKİ BRANDALAR ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KARABÜK'te biriken kar nedeniyle dolmuş durağı alanındaki brandalar çöktü.

KARABÜK'te biriken kar nedeniyle dolmuş durağı alanındaki brandalar çöktü.

Karabük'te günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası Hürriyet Mahallesi'ndeki dolmuş durağında bulunan brandaların üzeri karla doldu. Dün gece saatlerinde üzerinde biriken karın ağırlığını kaldıramayan brandalar çökerken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından Karabük Belediyesi ekipleri gelerek çalışma başlattı.

KARLARIN BİRİKTİĞİ DURAKTAKİ BRANDALAR ÇÖKTÜ

KARLARIN BİRİKTİĞİ DURAKTAKİ BRANDALAR ÇÖKTÜ

KARLARIN BİRİKTİĞİ DURAKTAKİ BRANDALAR ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hürriyet, Karabük, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title