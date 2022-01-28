KARLARIN BİRİKTİĞİ DURAKTAKİ BRANDALAR ÇÖKTÜ

KARABÜK'te biriken kar nedeniyle dolmuş durağı alanındaki brandalar çöktü.

Karabük'te günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası Hürriyet Mahallesi'ndeki dolmuş durağında bulunan brandaların üzeri karla doldu. Dün gece saatlerinde üzerinde biriken karın ağırlığını kaldıramayan brandalar çökerken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından Karabük Belediyesi ekipleri gelerek çalışma başlattı.