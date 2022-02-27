KARLARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ - Haberler

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KARLARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'nun yüksek kesimlerinde günlerce etkili olan yoğun kar yağışının oluşturduğu ağırlığa dayanamayan onlarca ağaç devrildi.

SEBEN, BOLU (DHA) - BOLU'nun yüksek kesimlerinde günlerce etkili olan yoğun kar yağışının oluşturduğu ağırlığa dayanamayan onlarca ağaç devrildi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde günlerce etkili olan kar yağışı durdu. Kar yağışı nedeniyle Bolu-Seben-Kıbrıscık ilçeleri yolunda ve Aladağ bölgesinde karlar ağaçların üzerinde birikti. Çok sayıda çam ağacı, üzerinde biriken karların ağırlığına dayanamayarak devrildi. Bölgede çok sayıda ağacın da kar nedeniyle eğildiği gözlendi.

KARLARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ

KARLARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ

KARLARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Seben, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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