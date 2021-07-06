Karlar Kraliçesi 5 Filmi
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Karlar Kraliçesi 5 Filmi

Karlar Kraliçesi 5 Filmi
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Karlar Kraliçesi 5 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Karlar Kraliçesi 5 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Klasik Kar Kraliçesi masalının tanınmış kahramanlarının yeni maceraları. Kai, Gerda ve küçük büyücü Ila, Buz Ruhlarını Gao Gölü'ne geri götürmek için Mirrorlands'in sihirli dünyasına giderler.

Yönetmen: Aleksey Tsitsilin

Senaryo: Andrey Korenkov, Aleksey Tsitsilin, Hans Christian Andersen

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Snow Queen 5

Yapımcı Firma: BG Film

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: Rusya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 80 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 18.02.2022

Karlar Kraliçesi 5 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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