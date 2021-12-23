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Karlar içinde koşturan atlar havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da aniden bastıran kar yağışıyla ortalık beyaza büründü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da aniden bastıran kar yağışıyla ortalık beyaza büründü. Drone ile görüntülenen ilçede, atlar koştururken o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün bazı ilçelerde şiddetlendi. Çatalca'da, lapa lapa yağan kar, bazı yerleri beyaza bürüdü, boş arazide koşturan atlar drone ile havadan görüntülendi

(Şaban Tektaş-İHA)

Karlar içinde koşturan atlar havadan görüntülendi

Karlar içinde koşturan atlar havadan görüntülendi

Karlar içinde koşturan atlar havadan görüntülendi

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