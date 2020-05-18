Karlar eriyip çiçekler açınca yaylalar rengarenk oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karlar eriyip çiçekler açınca yaylalar rengarenk oldu

Kars'ta havaların ısınıp karların erimesiyle yüksek kesimlerdeki yaylalarda açan çiçekler görsel şölen sunuyor.

Karlar eriyip çiçekler açınca yaylalar rengarenk oldu
18.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:58

Kars'ta havaların ısınıp karların erimesiyle yüksek kesimlerdeki yaylalarda açan çiçekler görsel şölen sunuyor.

Türkiye'de en yüksek yerleşim yerlerinden olup yaklaşık 6 ay kış yaşanan Kars'ta, havaların ısınmasıyla çiçekler açmaya başladı.

Karlı dağlar arasındaki yaylalar birbirinden farklı çiçeklerle renklenmeye başlarken 1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerindeki Mışko Yaylası da sarı çiçekleriyle göz kamaştırıyor.

Baharda doğaya salınan atlar da buradaki verimli meralara gelerek sarı çiçeklerin arasında otlamanın keyfini çıkartıyor.

Yaylaya gelen vatandaşlardan İnan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla yaylaların sarı çiçeklerle renklenmeye başladığını söyledi.

Çiçeklenmiş yaylaların insana huzur verdiğini ifade eden Aydın, "Mışko Yaylası'ndayız, her yer sarı çiçek açmış, insan bakmaya doyamıyor. Buranın çok temiz havası var, kuş sesleri, çiçekler her şey çok güzel. Herkese bu güzellikleri görmesini tavsiye ederim." dedi.

Uğur Aykut ise atıyla yaylada gezdiğini belirterek "Her yer çok güzel, çiçeklerle kaplanmış. Havalar ısındıkça yaylalar daha çok güzelleşecek, ben de bu güzelliğin tadını çıkarmak için atıma bindim. Çiçeklerin arasında at binmek ayrı keyif." diye konuştu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Haber
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Haber
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Şallı Sinem Kobal Michael Jackson Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Tamer Tuna Lionel Messi Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Ankara Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Karlar eriyip çiçekler açınca yaylalar rengarenk oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 12:58:24. #1.14#
title