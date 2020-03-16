Karlar eridi, çaylar coştu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki en önemli su kaynaklarından olan Söğütlü ve Sarsap çayları, karların erimesiyle birlikte coştu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki en önemli su kaynaklarından olan Söğütlü ve Sarsap çayları, karların erimesiyle birlikte coştu. Her iki çayın da debisi katbekat artarken, su bolluğu en çok çiftçileri sevindirdi.



Elbistan, son yılların en yağışlı kış mevsimlerinden birini geçirdi. Özellikle yüksek kesimler, yoğun kar yağışından nasibini aldı. Bol yağış, bölgenin en önemli su kaynaklarından olan Sarsap ve Söğütlü Çayı'na da hayat verdi. Nurhak Dağı eteklerinden doğarak geçtiği topraklara bereket getiren Söğütlü Çayı, karların erimesi ve yağmurla birlikte coştu. Eriyen karlardan ve yağmurdan nasibini alan bir diğer akarsu ise Sarsap Çayı oldu. Kış boyunca yoğun kar yağışının etkisinde kalan Sultan Korusu ve Sarıçiçek Yaylası'ndaki geniş havzadan beslenen Sarsap Çayı, coşkuyla akmaya başladı. Çayın debisi oldukça yükselirken Evcihüyük Mahallesi'nde de küçük çaplı taşkınlara neden oldu. Çay yatağına yakın tarım arazilerinin bir kısmı taşan sudan olumsuz etkilendi.



Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, akarsulardaki bolluğun, çiftçi için bereket anlamına geldiğini söyledi.



Söğütlü ve Sarsap Çayı'nın en coşkulu dönemlerini yaşadığını anlatan Başkan Bulut, "Özellikle kıraç arazilerin ihtiyacı olan yağışı sonbahar mevsiminde görememiştik ancak kış mevsimi çiftçimizin yüzünü güldürdü. Özellikle su kaynaklarımızın beslendiği yüksek kesimlere bol kar yağdı. Eriyen karlar da akarsularımızı coşturdu. Su bolluğu, çiftçimiz için bereket demek. Sarsap Çayı'nda uzun yıllardan sonra ilk kez bu kadar bol su var. Ova çiftçisi, bu suyu tarım arazilerini sulamakta kullanacak. İnşallah, mayıs ayı ortalarına kadar bu su, arazilere can katacak. Söğütlü Çayı da birçok mahallemizdeki araziler için çok önemli. Çiftçilerimiz, bu çayın suyuna bel bağlamış durumda. Bu akarsuyumuzda da debi oldukça yükseldi. İnşallah çiftçimiz, su açısından bol bir sezon geçirir. Bahar yağışları da bu bereketin artmasına katkı sunar inşallah" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA