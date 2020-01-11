Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor
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Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynadığı iddia edilen 9 öğrenci, vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan siyah tahriş lekelerinden dolayı hastanelere başvurdu.

11.01.2020 02:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 02:10
Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynadığı iddia edilen 9 öğrenci, vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan siyah tahriş lekelerinden dolayı hastanelere başvurdu.

İddiaya göre, Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu öğrencileri, teneffüslerde bahçede kar topu oynadı. Okul sonrası eve giden öğrencilerden 9'unun vücutlarının çeşitli yerlerinde aileleri tarafından siyah tahriş lekeleri tespit edildi.

Bunun üzerine ailelerinin çeşitli hastanelere götürdüğü çocuklar, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Bir ailenin şikayeti üzerine ise polis ekipleri, ile birlikte okul binası ve bahçesinde incelemede bulundu. AFAD yetkilileri, hastanedeki çocukların elbiselerinde, okul bahçesi ve binasında cihazlarla kimyasal madde ölçümü yaptı. Ölçümlerde herhangi kimyasal bulguya rastlanılmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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