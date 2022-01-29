KOZAN, ADANA (İHA) - Karla mücadeleye ormancılardan tam destek

Orman mücadele ekipleri, acil hastası olan vatandaşların ilaçlarını da temin ederek evlerine kadar götürüp teslim etti

ADANA - Adana'nın kuzey ilçelerinde hayatı olumsuz etkileyen karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kozan Yaz aylarında orman yangınlarına karşı mücadele veren Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgede etkili olan kar yağışına karşı da kar küreme ve yol açma çalışmaları için yoğun mesai yapıyor.

Kozan Orman İşletme Müdür Şensu Küçükateş nezaretindeki ekipler, yazın alevlerle mücadele ettikleri bölgede 1 metreyi aşan karla kapanan yolları iş makinaları ulaşıma açıyor.

Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, bu sene son yılların en yoğun kar yağışı ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Yurdumuzda olağanüstü bir kar yağışı oldu. Devletimizin kurumları ile iş birliği içinde bizde karla mücadeleye destek vererek Orman köylerimizde yol açma çalışmalarına destek veriyoruz. Bir çok iş makinası ile kar küreme ve temizlik çalışması ile yolları ulaşıma açıyoruz. 1 metreyi aşan bölgelerimizde zorlu bir karla mücadele var. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin, Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'in ve Adana Orman Müdürümüz Mahmut Yılmaz'ın talimatları ile devletin imkanlarını vatandaşımıza hizmet için kullanıyoruz" dedi.

Kızlarsekisi mahalle sakinleri, orman ekiplerinin zorlu mücadeleye verdikleri destek için teşekkür ederek kapanan yolların hummalı bir çalışma ile açıldığını kaydetti.

Saimbeyli Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu, ekipleri ile birlikte ilçede 2 metreyi bulan kar kalınlığındaki yollarda yol açma çalışmalarını sürdürürken acil hastası olan vatandaşların ilaçlarını temin ederek evlerine teslim etti.