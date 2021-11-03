Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman

ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanlığı'nca, 2021-2022 karla mücadele sezonunda 352 yeni makine ve ekipmanın hizmete alımı yapıldı. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bu yıl sonu itibarıyla makine parkımızın yaklaşık yüzde 41'ini yeniledik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde, 2021- 2022 sezonunda karla mücadelede kullanılacak 352 yeni makine ve ekipmanın hizmete alım törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün filosunu güçlendirerek, çetin kış şartlarında milletin sevdiklerinden ayrı kalmaması, ulaşımının aksamaması için hazırlıkları titizlikle yürüttüklerini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranının yüzde 57'den yüzde 21'e indirildiğini, yılsonu itibarıyla makine parkının yaklaşık yüzde 41'ini yenilediklerini belirtti.

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Şifanur SANSAR/ANKARA, -