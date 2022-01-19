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Karla mücadelede gönüllülerden sıcak çorba

Karla mücadelede gönüllülerden sıcak çorba
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençleri sahada çalışan ekiplere çorba ikram etti.

ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençleri sahada çalışan ekiplere çorba ikram etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri yoğun kar yağışı nedeniyle sahada çalışan ekiplere çorba ikramında bulundu. Sabahın erken saatlerinde çorbayı hazırlayan gençler, Polis ve jandarma kontrol noktalarına, yol temizliğinde çalışan ekiplere ve vatandaşlara çorba dağıttı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan gönüllü gençler lideri Yaşar Ködür, "Siverek'in Gönüllü gençleri olarak maddi çıkar beklemeden insanlara iyilik yapan ve bu iyilikle mutlu olan bir gençlik çalışması yürütüyoruz, amacımız bizim için çalışan herkesin yanında olduğumuzu göstermek, bu yoğun kar gününde güvenliğimiz ve huzurumuz için çalışan ve emek veren insanları unutmamak ve bir nebzede olsun çorba ikramında bulunarak ısınmalarını sağladık, hepsine teşekkür ediyoruz" dedi. - ŞANLIURFA

Karla mücadelede gönüllülerden sıcak çorba

Karla mücadelede gönüllülerden sıcak çorba

Karla mücadelede gönüllülerden sıcak çorba

Karla mücadelede gönüllülerden sıcak çorba

Karla mücadelede gönüllülerden sıcak çorba

Karla mücadelede gönüllülerden sıcak çorba

Karla mücadelede gönüllülerden sıcak çorba

Karla mücadelede gönüllülerden sıcak çorba

Karla mücadelede gönüllülerden sıcak çorba

Karla mücadelede gönüllülerden sıcak çorba

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Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, gençlik, kar, Yerel, Haber

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