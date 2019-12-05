: Karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreni

05.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:17

Makine ve ekipmanlardan görüntü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun toplantıdan detay görüntüleri

Kurdele kesilmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun makine ve ekipmanları incelemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın araç kullanması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce 2019'da alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım törenine katıldı.

Kaynak: AA

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