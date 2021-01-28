Karla mücadele ve sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu
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Karla mücadele ve sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu

28.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:47
Karla mücadele ve sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde doğum sancıları tutan Semiha Çakmak için ekipler seferber oldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde doğum sancıları tutan Semiha Çakmak için ekipler seferber oldu. Köye giderken yolda mahsur kalan sağlık görevlileri, karla mücadele ekiplerinin çalışmasının ardından bölgeye ulaştı. Hastaneye götürülen Çakmak'ın bir erkek çocuğu oldu.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyünde oturan Semiha Çakmak'ın doğum sancıları başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile yolun kardan kapanması nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan yakınları, Çakmak'ın durumunu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri, kar paletli ambulans ile yola çıktı. Ambulans, yolun 3'üncü kilometresinde kara saplandı. Bölgede mahsur kalan sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği Karla mücadele ekiplerine durumu bildirdi. 

Bölgeye iş makineleriyle gelen karla mücadele ekipleri, yolda kar temizleme çalışması yaparak, sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağladı. Sağlık ekiplerinin köyde ilk müdahalesini yaptıkları Çakmak ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Çakmak'ın eşi Özal Çakmak, kendileri için mücadele veren sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Çakmak, "Kar yağışından dolayı yolumuz kapandı. Eşimin doğum sancıları başlaması üzerine 112 Acil servisi, UMKE ve karla mücadele ekiplerini aradım. Ekipler 3 saat süren bir çalışmayla köyle ulaşarak eşimi alıp hastaneye ulaştırdılar. Bizim için seferber olan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Semiha Çakmak'ın ikinci çocuğunu doğurduğu ve cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. 


Karla mücadele ve sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu
Karla mücadele ve sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu
Karla mücadele ve sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu
Karla mücadele ve sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu
Karla mücadele ve sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu
Karla mücadele ve sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu
Karla mücadele ve sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu
Karla mücadele ve sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu
Karla mücadele ve sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu
Karla mücadele ve sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu
Karla mücadele ve sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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