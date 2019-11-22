Karla mücadele toplantısı yapıldı

22.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:09

2019-2020 Kış Programı Kar ve Buzla Mücadele çalışma esasları Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda görüşüldü.



Zonguldak'ta devlet ve il yollarında kış mevsiminde vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmalarını 7 gün 24 saat çalışma esasına göre sağlamak ve kış hazırlıklarının gözden geçirilmesi amacıyla Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında yapılan toplantıda; Kış programına dahil olan yolların trafiğe açık tutulması için yapılacak kar ve buzla mücadele konusunda kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve iş birliği, birbirlerinden talep ve beklentileri ile bakanlığın kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri genelgesi de görüşüldü.



Vali Erdoğan Bektaş'ın, bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştığı, görüş ve önerilerini aktardığı ilgililere talimatlarını verdiği Toplantıya Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Zonguldak Belediyesi Başkan Yardımcısı Ogan Göktürk, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, Kdz.Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Gökçebey Kaymakamı Oğuz Erdi Atak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, AFAD Müdürü Ahmet Güngör, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Alaplı - Devrek - Çaycuma - Ereğli - Ormanlı ve Gülüç Belediye yetkilileri, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Sertaç Yavuz ile Karayolları yetkilileri katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA