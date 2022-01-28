Karla mücadele sürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Karlı yolların açılması

Elektrik arıza ekiplerinin zorlu kar şartlarında çalışması

MALATYA - Malatya'da da Büyükşehir Belediyesine bağlı bin 300 personel, 500 araç ile kent merkezini kardan temizlemek ve kırsal mahallelerin yollarını açık tutmak için mesai harcıyor.

Öte yandan kar küreme ve temizleme ekipleri de kaldırım ve caddelerde çalışmalarını sürdürüyor. Temizlenen karlar kamyonlarla kent dışına taşınıyor.

Merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri de kar temizleme çalışmasına kendi bölgelerinde destek veriyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise 2 Şubat'a kadar ilin yüksek kesimleri için çığ uyarısında bulunarak gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Kale ilçesinde ise Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FIRAT EDAŞ) ekipleri, kırsal mahallelerde elektrik kesintisi yaşanmaması için zorlu kar şartlarında görevlerini yapmaya ve oluşan elektrik arızalarını gidermeye devam ediyor.

Çanakçı, Uzunhüseyin, Karahüseyin, Akça ve Akuşağı mahallelerinde kopan hatları onarmak için harekete geçen ekipler, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu bölgede araçlarla ilerleyemeyince zaman zaman 2-3 kilometre yürüyerek bölgeye ulaşıyor.

FIRAT EDAŞ İlçe Şefi Selçuk Erdemir, dağlık olan bölgede yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sisteme çok sayıda arıza düştüğünü belirterek, zor şartlarda da olsa vatandaşlara enerji verdikten sonra bütün yorgunluklarının geçtiğini dile getirdi.

Öte yandan Darende ilçesinde kar bazı hayvanların yiyecek bulmasını da etkiliyor. İlçenin kar altındaki yüksek kesimlerinde yiyecek arayan bir köpek ve yavruları dikkat çekti.