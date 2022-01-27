Karla mücadele sürüyor - Haberler
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Karla mücadele sürüyor

AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de karla mücadele kapsamında küreme, tuzlama ve yol açma çalışması devam ediyor.

DÜZCE (AA) - Düzce'de karla mücadele kapsamında küreme, tuzlama ve yol açma çalışması devam ediyor.

Kar kalınlığının 80 santimetre ölçüldüğü Düzce'de ise belediye ekipleri ana arterlerin kapanmaması için mücadele veriyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent geneli ve 7 ilçede kapanan köy yollarının açılması için yoğun çaba sarf edildiği, Yığılca ve Gölyaka ilçelerinde ulaşıma kapanan 5 köyün açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Karla mücadele sürüyor

Karla mücadele sürüyor

Karla mücadele sürüyor

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Düzce, kar, Güncel, Haber

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