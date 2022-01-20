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Karla mücadele sürüyor

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Kentte kar yağışı sonrası görüntüler ADIYAMAN - Adıyaman'da da kar yağışı sonrası belediye ve kara yolları ekipleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN (AA) - Kentte kar yağışı sonrası görüntüler

ADIYAMAN - Adıyaman'da da kar yağışı sonrası belediye ve kara yolları ekipleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ekiplerle birlikte temizlenen alanı yerinde inceledi.

Esnaf da dükkanların önünde kürekle temizledi.

Karla mücadele sürüyor

Karla mücadele sürüyor

Karla mücadele sürüyor

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, kar, Güncel, Haber

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