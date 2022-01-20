Karla mücadele sürüyor
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Kentte kar yağışı sonrası görüntüler ADIYAMAN - Adıyaman'da da kar yağışı sonrası belediye ve kara yolları ekipleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
ADIYAMAN (AA) - Kentte kar yağışı sonrası görüntüler
ADIYAMAN - Adıyaman'da da kar yağışı sonrası belediye ve kara yolları ekipleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ekiplerle birlikte temizlenen alanı yerinde inceledi.
Esnaf da dükkanların önünde kürekle temizledi.