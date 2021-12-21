MUŞ (Habermetre) - KARLA MÜCADELE PLANLAMASI MASAYA YATIRILDI Kış mevsiminin hissedilmeye başlandığı bugünlerde olası yoğun kar yağışı durumunda Muş Belediyesi olarak alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Feyat Asya, haftanın ilk mesai gününde başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile bir araya gelerek karla mücadele çalışmalarının planlaması yaptı. Kar yağışı ile birlikte ekiplerin izleyeceği çalışma rotasının belirlendiği toplantıda, vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alınmasına üzerine fikir alışverişleri yapıldı.

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