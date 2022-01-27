Karla mücadele için tüm imkanlar devrede
AA, Bülent Temiz - Güncel
İş makinaları ile yürütülen kar temizleme çalışmaları Personel şefi Önder Bingöl'üjn konuşması BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışına karşı karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - İş makinaları ile yürütülen kar temizleme çalışmaları
Personel şefi Önder Bingöl'üjn konuşması BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışına karşı karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.