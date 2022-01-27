Karla mücadele için tüm imkanlar devrede - Haberler
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Karla mücadele için tüm imkanlar devrede

AA, Bülent Temiz - Güncel

İş makinaları ile yürütülen kar temizleme çalışmaları Personel şefi Önder Bingöl'üjn konuşması BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışına karşı karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - İş makinaları ile yürütülen kar temizleme çalışmaları

Personel şefi Önder Bingöl'üjn konuşması BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışına karşı karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Karla mücadele için tüm imkanlar devrede

Karla mücadele için tüm imkanlar devrede

Karla mücadele için tüm imkanlar devrede

AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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