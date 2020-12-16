Karla mücadele için iş makineleri hazır bekliyor
16.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:43
Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri kar yağışlarında kapanabilecek yollar için hazır bekliyor.
Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri kar yağışlarında kapanabilecek yollar için hazır bekliyor.
Adıyaman merkez ve 8 ilçesinde yaşanılabilecek kar yağışlarından dolayı vatandaşların ve yolları kullanan sürücülerin mağdur olmaması için İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri hazır bekletiliyor. Yolların her daim açık olması için İl Özel İdaresince 4 dozer, 13 greyder, 12 kepçe ve 12 servis aracı olmak üzere toplam 41 araç hazır bekletiliyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı