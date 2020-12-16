Karla mücadele için iş makineleri hazır bekliyor

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri kar yağışlarında kapanabilecek yollar için hazır bekliyor.

Adıyaman merkez ve 8 ilçesinde yaşanılabilecek kar yağışlarından dolayı vatandaşların ve yolları kullanan sürücülerin mağdur olmaması için İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri hazır bekletiliyor. Yolların her daim açık olması için İl Özel İdaresince 4 dozer, 13 greyder, 12 kepçe ve 12 servis aracı olmak üzere toplam 41 araç hazır bekletiliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı