SAMSUN (İHA) - - Karla mücadele gece-gündüz aralıksız devam ediyor

SAMSUN - Samsun'da karla mücadele gece-gündüz aralıksız devam ediyor.

Sibirya ve Balkanlar üzerinden Karadeniz'e gelen soğuk hava dalgası Samsun'u etkisi altına aldı. İç kesimlerdeki kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaşırken, ulaşıma kapanan 1249 grup yolundan 900'ü tekrar ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplanan yollarda şehrin birçok noktasında trafik kazası meydana geldi. Özellikle Ankara- Samsun karayolunda tırlar ve kamyonların geçişine kontrollü bir şekilde izin verilirken, zaman zaman ulaşıma tamamen kapatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu cumartesi gününden beri tüm ekipman ve personelleri ile karla mücadelesini 7/24 aralıksız bir şekilde devam ettirdi. Şimdiye kadar ulaşıma kapanan 900 yolu kardan temizleyen ekipler, ulaşıma 150'ye yakın hasta ve vatandaşı da mahsur kaldığı yerden kurtardı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ekipler buzlanan yolda ulaşımın açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara çeşitli yiyecek içecek ile tatlı ikram etti.

Temizlenen yolların ne zorluklarla kürendiği ekiplerin çektiği görüntülerle de gözler önüne serildi. Özellikle yüksek kesimlerde dar yollarda ulaşıma kapanan yolları küreyen kepçeler, tehlikeli yolları dikkatli bir şekilde temizleyerek ulaşıma açtılar. Öncelikle kar temizlemesi yapılan yollara tuzlu solüsyon işlemi de uygulandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açma çalışmasına devam ediyor.