Karla mücadele ekiplerini ziyaret eden Edirne Valisi Canalp muhtara kar temizliğinde yardım etti
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Karla mücadele ekiplerini ziyaret eden Edirne Valisi Canalp muhtara kar temizliğinde yardım etti

27.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:34
Karla mücadele ekiplerini ziyaret eden Edirne Valisi Canalp muhtara kar temizliğinde yardım etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti, çalışmaları yerinde gördü.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti, çalışmaları yerinde gördü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı, sabaha karşı etkisini azalttı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Edirne'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, özellikle uluslararası kara yolu statüsündeki yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Canalp kar temizledi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kar yağışının yoğun olduğu Lalapaşa'ya bağlı sınır köylerinde süren çalışmaları inceledi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda Hanlıyenice köyü sapağında köye ekmek taşıyan fırın işletmesi çalışanlarıyla sohbet eden Vali Canalp, poğaça satın aldı.

Daha sonra Lalapaşa ilçesine bağlı Hacılar köyüne geçen Canalp, muhtarlık önündeki kar temizleme çalışmasına katkı sundu. Canalp, kürekle muhtarlık önündeki karın temizlenmesine yardımcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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