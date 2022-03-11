Karla mücadele ekiplerine kumanya - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karla mücadele ekiplerine kumanya

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Karla mücadele ekiplerine kumanya

Büyükşehir, Kocaeli genelinde 7/24 çalışan karla mücadele den ekiplerine düzenli olarak kumanya dağıtıyor

KOCAELİ (Bültenler) - Yoğun kar yağışı nedeniyle soğuk hava koşullarında vatandaşın güvenliği için çalışan karla mücadele ekiplerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kumanya dağıtılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın çalışanın yanında olduğunu her daim hissettiren belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir, sahada görev yapan personelini bir an bile yalnız bırakmıyor. Antikkapı A.Ş., Kocaeli'nin birçok noktasında yol açma, tuzlama ve solüsyon çalışması uygulayan karla mücadele ekibine sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez kumanya dağıtımı yapıyor. Antikkapı tarafından zorlu şartlarda görev yapan personele içinde su, sandviç, helva, meyve ve içecek bulunan kumanyalar dağıtılıyor.

Bültenler / Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title