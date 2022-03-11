Karla mücadele ekiplerine kumanya

KOCAELİ (Bültenler) - Yoğun kar yağışı nedeniyle soğuk hava koşullarında vatandaşın güvenliği için çalışan karla mücadele ekiplerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kumanya dağıtılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın çalışanın yanında olduğunu her daim hissettiren belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir, sahada görev yapan personelini bir an bile yalnız bırakmıyor. Antikkapı A.Ş., Kocaeli'nin birçok noktasında yol açma, tuzlama ve solüsyon çalışması uygulayan karla mücadele ekibine sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez kumanya dağıtımı yapıyor. Antikkapı tarafından zorlu şartlarda görev yapan personele içinde su, sandviç, helva, meyve ve içecek bulunan kumanyalar dağıtılıyor.

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