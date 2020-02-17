: Karla mücadele ekipleri muhtarı takip ederek yolu açabildi - MUŞ

17.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:23

Muş'ta 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup yolunda önünü göremeyen karla mücadele ekipleri, köy muhtarı Abdulselam Dinçer'i takip ederek yolu açabildi.

Muş'ta karla mücadele ekipleri, bir haftadan bu yana etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava şartlarından dolayı kapanan Üçevler grup yolunda çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede yolu bulmakta zorlandı.

Ekipler, yol açma çalışmalarını takip eden Ağıllı köyü muhtarı Abdulselam Dinçer'i takip ederek kapanan yolu açtı.

Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 01 Şubat'tan bu yana yürütülen çalışmalar sonucu Üçevler grup yolunun açıldığını söyledi.

Üçevler köyüne ulaştıklarını belirten Dinçer, "Burada kapalı köy yolumuz kalamadı. Üçevler karakolunun yolunu açıp merkeze döneceğiz. Şu anda 1,5-2 metreye yakın kar var. Bazen yolları kaybediyoruz. Ben yolları iyi bildiğim için araçtan inip operatörlere tarif ediyorum ve öylece gidiyoruz. Bazen yolu bulamıyoruz ve bu nedenle çok sıkıntı çekiyoruz." diye konuştu.

İş makinesi operatörü Celal Tümer ise Üçevler grup köy yolunu açtıklarını ifade ederek, "Zaman zaman yolu görmüyoruz. Fırtınanın doldurduğu yerlerde muhtarımız bize yolu gösteriyor. Kar kalınlığı 1,5-2 metre. Fırtına zaman zaman geçit vermiyor. Zor şartlarda yolları açmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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