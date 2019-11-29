Karla mücadele ekipleri kışa hazır

29.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:59

Yılın beş ayı karla kaplı coğrafyaya sahip Bingöl'de köy yollarının ulaşıma açık tutulması için mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri kışa hazır.

Kış aylarının çetin geçtiği ve Türkiye'de en fazla kar yağış alan iller arasında bulunan Bingöl'de merkez ve 7 ilçeye bağlı 281 köy yolunda karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi, 48 araç ve 108 personelden oluşan 11 ekiple vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Kış mevsiminde yolu kar nedeniyle kapanan köylerde yaşayanların mağdur olmaması için yaz sezonunda da yol yapım çalışmalarında kullanılan araçlar bir hafta önce bakıma alındı. Bakımları tamamlanan ve deneme sürüşleri yapılan araçlar, kar yağışına karşı hazır bekletiliyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez ve 7 ilçeye bağlı 281 köy yolunda karla mücadele çalışması için 48 araç ve 108 personelden oluşan 11 ekiple göreve hazır olduklarını söyledi. Araçların kışlık bakım ve onarımlarını tamamladıklarını ve karla mücadeleye hazır duruma getirdiklerini bildiren Üçgül, "İlimiz coğrafi ve iklim şartları bakımından kışların çetin, soğuk ve uzun geçtiği bir iklim yapısına sahip. Biz bu konuda tecrübeliyiz, kendimize güveniyoruz. Bu kış sezonunda genel sekreterinden işçisine kadar sürekli sahada olacağız." dedi.

"Asılsız ihbarlar verimimizi düşürüyor"

Kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını öncelik sırasına göre ulaşıma açmaya çalıştıklarını anlatan Üçgül, kırsalda yaşayanların yollarının açılması için asılsız hasta ihbarında bulunduğunu belirtti. Üçgül, şöyle konuştu:

"Tüm yollarımız kapandığı zaman tipi ve fırtına çalışmalarımıza engel olmazsa 2-3 gün içerinde yollarımızı tekrar ulaşıma açabiliyoruz. Öncelikle grup köy yolları ve taşımalı eğitim yapılan yollarda çalışma başlatıyoruz. Acil vakalar olduğu zaman bu öncelikli yolları bırakıp acil vakalara müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Asılsız ihbar yapmamalarını istiyoruz çünkü asılsız ihbarlar hem verimimizi düşürüyor hem de bir yerde bir mağduriyet, acil vaka varsa ona müdahalemizi geciktiriyor."

Karla mücadele yapılan köylerdeki yol ağının 3 bin 400 kilometre olduğunu, bir sezonda ortalama 25 bin kilometrelik yolda kar küreme çalışması yaptıklarını anlatan Üçgül, "Bir köy yolu ortalama 7 defa açılmış oluyor." dedi.

Ekiplere 2 ton helva desteği verilecek

Genel Sekreter Üçgül, zorlu kış şartlarında gece gündüz demeden çalışan personelin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak ve soğukta üşümelerini önlemek için helva desteğinde bulunacaklarını aktararak "Kışın biz evimizde penceremizi bile açamazken arkadaşlarımız karda fırtınada tipide çalışmalarını yürütüyorlar. Hem manevi destek veriyoruz hem de zorlu şartlarda çalıştıkları için besin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Zorlu arazi şartlarında sıcak tuttuğu için personelimize bir sezonda 2 ton helva dağıtıyoruz." dedi.

Karla mücadelenin kuruma yıllık maliyetinin 8 milyon lira civarında olduğunu aktaran Üçgül, kış mevsiminde halkın rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

Atölye formeni Rıza Alimoğlu ise kuruma ait bütün araçların bakım ve onarımlarının kendi personellerince yapıldığını belirterek "Araçlarımızı test ettik, şu anda kışa hazır bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA