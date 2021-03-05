Karla mücadele ekipleri kardan kapalı yolları açık tutmak için gece gündüz görev yapıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin zorlu ve önemli geçitlerinin bulunduğu Ağrı'da, "Kar Kaplanları" olarak adlandırılan ekipler, kar ve tipiye rağmen yollarda kesintisiz ulaşım sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin zorlu ve önemli geçitlerinin bulunduğu Ağrı'da, "Kar Kaplanları" olarak adlandırılan ekipler, kar ve tipiye rağmen yollarda kesintisiz ulaşım sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, Ağrı ile komşu illeri birbirine bağlayan sorumluluk alanındaki kara yollarında kış mevsimi boyunca zorlu karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve Türkiye'de en fazla kar yağışı alan illerin başında gelen kentte görev yapan ekipler, Tendürek, Saç Dağı, İpek ve Sakaltutan geçitleri başta olmak üzere zorlu yollarda gece gündüz demeden kar ve tipiyle mücadele ediyor.

Gece gündüz karla mücadele

Greyder, kepçe ve rotatif başta olmak üzere çok sayıda iş makinesiyle gece gündüz karla mücadele eden ekipler, özellikle Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan 2 bin 270 metre yükseklikteki Yukarıkent Geçidi'nin de bulunduğu kara yolunda kesintisiz ulaşımı sağlamak için yoğun kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Ekipler, sürücüler ile vatandaşların mağdur olmaması için karla kaplı yüksek rakımlı geçitleri açık tutmaya çalışıyor.

Karla mücadele kahramanlarının dondurucu soğukların etkili olduğu bölgedeki zorlu çalışması AA muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

"Devletimize ve onlara minnettarız"

Aşağı Kent köyü sakinlerinden Nevzat İkizek, AA muhabirine, bu yıl kışın zor geçtiğini aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların ekiplerce sürekli açıldığını söyledi.

Karayolları ekiplerinin çalışmasından çok memnun kaldıklarını ifade eden İkizek şöyle konuştu:

"Allah Karayolları ekiplerini başımızdan eksik etmesin. Sürekli yolları açarak bizi mağdur etmiyorlar. Gece de gelip yollarımızı açıyorlar. Yollarımız 24 saat açık kalıyor. Kusursuz bir şekilde çalışıyorlar. Önceki yıllarda yollarımız 15-20 günde bir açılıyordu. Birkaç yıldır maşallahları var, ekipler 24 saat bu yolu açıyor. Ne kadar kar yağarsa yağsın, ekipler tipiye rağmen gelip yollarımızı ulaşıma açıyor. Devletimize ve onlara minnettarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez