Karla mücadele ekipleri, kalp hastası kadın için seferber oldu

09.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:35

BİTLİS'te, kar yağışıyla yolu kapanan Yalnızçamlar köyünde rahatsızlanan kalp hastası Gülan Sarıdağ (67), 4 saatte kendisine ulaşan karla mücadele ve sağlık ekiplerince alınıp, hastaneye götürüldü.

Bitlis merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Yalnızçamlar köyünde oturan Gülan Sarıdağ, aniden rahatsızlandı. Kalp hastası Sarıdağ'ın yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Sağlık ekipleri, köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapanması sonucu hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulunduğu yolu açmak için çalışmalara başladı. 4 saatlik çalışma sonrası ekipler, köye ulaştı. Sağlık görevlileri, evinde ilk müdahaleyi yaptığı Sarıdağ'ı ambulansa taşıdı. Gülan Sarıdağ, karla mücadele ve sağlık ekiplerince alınıp, hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA

Abdurrahim Sarıdağ, "Eşim kalbinden rahatsız. 112'yi aradım, durumu anlattım. Köyün yol durumunu sordular. Ben de 'kapalı' dedim. Onlar da yolumuzu açtırdılar. Yol açıldıktan sonra eşimi hastaneye götürdük" dedi.İl Özel İdaresi personeli Caner Cayhan ise kendilerine gelen ihbar üzerine bölgeye giderek, köy yolunu 4 saat süren çalışma sonucu açtıklarını belirtti.