Karla mücadele ekipleri gece-gündüz alarmda

08.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:32

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da özellikle yüksek bölgelerde kendini gösteren kar yağışının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Gördes'ten Sarıgöl'e, Alaşehir'den Demirci'ye 7/24 teyakkuzda olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için büyük çaba gösteriyor.



Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler mesai mefhumu gözetmeksizin kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisalıların zor anlar yaşamaması adına 7/24 teyakkuzda olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA