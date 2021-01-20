Karla mücadele ekipleri gece gündüz mesaide
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Karla mücadele ekipleri gece gündüz mesaide

20.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:50

Erzurum'da 6 gündür aralıklarla devam eden ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, gece gündüz demeden karla mücadele çalışması yürütüyor.

Erzurum'da 6 gündür aralıklarla devam eden ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, gece gündüz demeden karla mücadele çalışması yürütüyor.

Yakutiye Belediyesinde görevli 200'ün üzerinde personel, çok sayıda iş makinesi ile sorumluk alanındaki 44 mahalle, cadde ve sokakların yanı sıra park ve bahçelerde kar küreme çalışması yapıyor.

Çalışmalarını gece saatlerinde de vardiya şeklinde yürüten ekipler, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için yoğun mesai yapıyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, karla mücadelede ekiplerinin yoğun mesai harcadığını belirtti.

Ekiplerin vardiya halinde greyder, kepçe, eder, kamyon ve tuzlama araçlarıyla ilçe sınırlarındaki cadde ve sokaklarda Büyükşehir Belediyesiyle koordine halinde kar temizliği yürüttüğünü ifade eden Uçar, vatandaşları çatılardaki buz sarkıtlarına karşı uyardı.

Karla mücadele ekipleri gece gündüz mesaide
Karla mücadele ekipleri gece gündüz mesaide
Karla mücadele ekipleri gece gündüz mesaide
Karla mücadele ekipleri gece gündüz mesaide

Kaynak: Anadolu Ajansı

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