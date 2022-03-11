Karla mücadele ekipleri canla başla çalışıyor

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri ilimizde etkisini gösteren yoğun karla mücadelede tecrübe ve özverili çalışmalarını bir kez daha ortaya koydu

Çarşamba günü itibariyle kentin yüksek kesimlerinde; perşembe günü de kent merkezinde etkisini arttıran yoğun kar yağışında Kocaeli'nde ana arterler ve köy yollarında ulaşım sorunsuz olarak sağlandı.

220 ARAÇ 650 PERSONEL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, 12 ilçede 91 noktada 220 araç 650 personelle karla mücadele çalışmaları kapsamında yollarda kapanma, buzlanma olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile yolları sürekli açık tutuyor. 24 saat iki vardiya nöbet tutan karla mücadele ekipleri, Kocaeli'nin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Ekipler öz verili bir şekilde canla başla çalışarak yolların kapanmaması, vatandaşların ulaşım noktasında problem yaşamaması için çalışıyor.

ANA ARTERLER VE KÖY YOLLARINDA

Tüm ilçelerde ana arterler ve caddeler başta olmak üzere köy yollarında da yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekipleri, Kartepe Zirve Yolu, İzmit; Santral Rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Bağçeşme, Arızlı, Gündoğdu, Radar Rampası, Kuruçeşme Toki Konutları, Başiskele; Aytepe Diriliş Kamp Yolu, Baraj yolu-Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı Yolu olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürecek.

91 NOKTADA EKİPLER ÇALIŞMA YAPIYOR

İlimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışında kent genelinde 220 adet greyder, loader, bobcat, ekskavatör, Pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan Karla Mücadele Ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirecek. Gölcük; İcadiye-Mesruriye-Ayvazpınar-Hamidiye, İrşadiye-Eriklitepe, Sirretiye-Mahmudiye-Eskiferhadiye-Kampara, Karamürsel; Selimiye-Lütfiye-Sofular-Senaiye-Akçat-İnebeyli-Karaahmetli-Semetler-Çamdibi, Avcıköy-Tahtalı-Kadriye-Senaiye arası ve Fulacık, Karapınar-Sünnibaba -Kavak-Oluklu-Çamçukur-Pazarköy, Gebze; GOSB Işıklar-Pelitli- Palgaz rampası-E.İst.Yolu, TEM Yanyol-Kirazpınar TOKİ-Emlak Konutları-TÜBİTAK Yolu, Şekerpınar Yan Yol-Mollafenari-Cumaköy-Kadıllı-Ovacık-Mudarlı-Tavşanlı-Demirciler-Köseler-Tepecik-Mermerciler OSB-E. İst. Yolu, Körfez; İlimtepe, Belen, Elmacık, Dereköy gibi güzergahlar ve birçok farklı güzergahta karla mücadele için hazır bekleyen karla mücadele ekipleri, 24 saat süren iki vardiya ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları sürekli açık tutuyor.

KÖYLERDE TRAKTÖR BIÇAKLARIYLA YOLLAR TEMİZLENİYOR

Köylerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılacak. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan traktör kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutuyor.

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