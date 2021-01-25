Karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor
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Karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor

25.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:56

Muş'ta İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele "Aslanları, kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan Üçevler grup bölgesinde bulunan Kayalısu, Alaniçi Arıköy Üçevler Ekindüzü Ağıllı ve Çevizlidere köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma gerçekleştiriyor.

Muş'ta İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele "Aslanları, kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan Üçevler grup bölgesinde bulunan Kayalısu, Alaniçi Arıköy Üçevler Ekindüzü Ağıllı ve Çevizlidere köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma gerçekleştiriyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık bir haftadır ulaşıma kapalı olan Üçevler grup köyleri ile bağla bağlı mezra yollarında karla mücadele çalışmasını gece gündüz sürdürüyor.

Çığ ve tipi nedeniyle bölgede kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğunu ifade eden İl Özel İdaresi karla mücadele ekip şefi Nazım Diner, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin grup köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalıştığını söyledi.

Diner, "Üçevler bölgesinde her yıl karla mücadele çalışması zor şartlar altında yapılıyor. Bölgenin yüksek rakımda olması nedeniyle tipi ve fırtınanın etkisiyle kar kalınlığı yer yer yerleşim birimlerinde 3 metreyi buluyor. Yaklaşık 6 gündür Kayalısu, Alaniçi Arıköy, Ekindizü, Ağıllı, Çevizlidere ve Üçevler köy yolunda karla mücadele çalışması yapan ekiplerimiz, dozer ve kepçe kullanarak ilerlemekte zorlanıyor. Bu köylere ulaşımı sağlamak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede bu köylerin ve bağlı mezralara ulaşımı sağlayacağız" diye konuştu

Ağıllı Köy sakinlerinden Eşref Çakır ise etkili olan loğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle bir haftadan beri yolları kapalı olduğunu belirterek, İl Özel İdaresi Ekipleri yaptığı yoğun çalışma sonucu köyümüze ulaşım sağlandı.Çok mutluyuz Allah devletimize zeval vermesin daha önceki dönemlere aylarca yolumuz kapalı kalırken son yıllarda en geç bir hafta içiresinde köylerimize ulaşım sağlanıyor " diye konuştu

Karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor
Karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor
Karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor
Karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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