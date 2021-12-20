Karla mücadele ekipleri 24 saat görev başında

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, 24 saat esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı ile birlikte Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı tuzlama, küreme ve kaldırım temizleme ekipleri ana arterler başta olmak üzere tüm mahallelerde çalışmalarını 24 saat esasına göre yürütüyor.

Özellikle gece saatlerinde eksi derecelere düşen sıcaklığın etkisi ile buzlanmaya karşı tuzlama ve küreme yapan ekiplerinin yanında, kaldırım temizleme ekipleri de eş zamanlı olarak çalışmalarını yürütüyor. - KÜTAHYA