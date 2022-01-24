Karla mücadele ekipleri 100 araç ve 150 personelle sahada - Haberler
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Karla mücadele ekipleri 100 araç ve 150 personelle sahada

Karla mücadele ekipleri 100 araç ve 150 personelle sahada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'da cumartesi günü başlayan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri 7/24 sahada çalışmalarını sürdürürken Genel Sekreter Murat Toy, 100 araç ve 150 personelle karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Afyonkarahisar'da cumartesi günü başlayan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri 7/24 sahada çalışmalarını sürdürürken Genel Sekreter Murat Toy, 100 araç ve 150 personelle karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışının ardından tipi ve sürgün nedeniyle kapanan köy yolları iş makineleriyle açılıyor. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel sekreteri Murat Toy, köylerde ilçelerde karla mücadele çalışmalarında son durumu aktardı. Toy, "Şu an itibari ile tüm ekiplerimiz sahada yaklaşık 100 araç 150 personelle birlikte mücadele çalışmamız devam ediyor sürgün olan köy yollarımız tekrar açılıyor gece tarafımıza Kızıldağ köyünde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık sürgün yemişler. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Karla mücadele ekipleri 100 araç ve 150 personelle sahada

Karla mücadele ekipleri 100 araç ve 150 personelle sahada

Karla mücadele ekipleri 100 araç ve 150 personelle sahada

Karla mücadele ekipleri 100 araç ve 150 personelle sahada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumartesi, Karahisar, Tragger, kar, Yerel, Haber

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