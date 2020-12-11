Karla mücadele ekibi kışa hazır

Van'ın Tuşba Belediyesi, kış mevsiminde, yolların açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Van'ın Tuşba Belediyesi, kış mevsiminde, yolların açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Mahalle yollarının açık tutulması ve ulaşımda sıkıntıların yaşanmaması için belediye bünyesinde oluşturulan 32 kişilik ekip, 24 araçla karla mücadele edecek.

Karla mücadelede kullanılacak araçları inceleyen Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşların kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için teknik personel, ekipman ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Kış mevsimi boyunca vatandaşların mağdur olmasına izin vermeyeceklerini belirten Akman, şunları kaydetti:

"Tuşba Belediyesi olarak kar yağışı daha başlamadan önce tüm önlemlerimizi aldık. Kış mevsimi boyunca etkili olacak zorlu hava şartlarında vatandaşlarımızın yaşam standartlarını bozmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için Tuşba Belediyesi karla mücadele ekiplerimiz göreve hazır. Gece ve gündüz olmak üzere yeterli sayıda nöbetçi ekipler oluşturduk."

Önceki yıl zorlu geçen kış şartlarını da göz önünde bulundurarak çalışma planlarını buna göre hazırladıklarını anlatan Akman, "Kış mevsimi boyunca çalışmalarımızı şoför, operatör ve yardımcı personellerden oluşan 32 personel, 9 kamyon, 5 greyder, 5 beko loder, 2 loder, 2 dozer ve 1 tuzlama aracı olmak üzere toplam 24 araç ile ilçe sınırlarımızda bulunan 605 kilometrelik yol ağımızı kış mevsimi boyunca açık tutmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu