Aç kalan tilkinin karnını karla mücadele ekipleri doyurdu
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Aç kalan tilkinin karnını karla mücadele ekipleri doyurdu

28.12.2020 09:24 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:50

Aç kalan tilkinin karnını karla mücadele ekipleri doyurdu Hakkari'de kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi il özel idaresi karla mücadele ekibi kendi elleriyle besledi.

Aç kalan tilkinin karnını karla mücadele ekipleri doyurdu

HAKKARİ - Hakkari'de kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi il özel idaresi karla mücadele ekibi kendi elleriyle besledi.

Görevden dönün Hakkari İl Özel İdaresi Merkez Şefi Seyni Aydemir ve beraberindekiler, Durankaya beldesi yolunda iki tilki ile karşılaştı. Araçların sesinden korkan tilkiler kaçarak yuvalarına girdi. Tilkilerin aç olduğunun farkına varan Aydemir ve arkadaşları, yanlarındaki yiyecekleri tilkilerle paylaştılar. İl özel idaresi ekibi, yuvalarına giren tilkileri kendi elleri ile beslediler.

Aç kalan tilkinin karnını karla mücadele ekipleri doyurdu
Aç kalan tilkinin karnını karla mücadele ekipleri doyurdu
Aç kalan tilkinin karnını karla mücadele ekipleri doyurdu
Aç kalan tilkinin karnını karla mücadele ekipleri doyurdu
Aç kalan tilkinin karnını karla mücadele ekipleri doyurdu
Aç kalan tilkinin karnını karla mücadele ekipleri doyurdu
Aç kalan tilkinin karnını karla mücadele ekipleri doyurdu
Aç kalan tilkinin karnını karla mücadele ekipleri doyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 09:50:45. #1.15#
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