Karla mücadele çalışmaları sürüyor
İş makineleriyle yolların temizlenmesi Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp'in sahadaki personele ikramda bulunması Genel Sekreter Coşkun Alp'in açıklaması Orta ve Doğu Karadeniz'de 561 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyorORDU - Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533...
ORDU (AA) - İş makineleriyle yolların temizlenmesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp'in sahadaki personele ikramda bulunması
Genel Sekreter Coşkun Alp'in açıklaması
Orta ve Doğu Karadeniz'de 561 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor
ORDU - Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.
Kentte kar nedeniyle kapanan 289 mahalle yolu ulaşıma açılırken, kalan 45 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.