Karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
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Karla mücadele çalışmaları sürüyor

İş makineleriyle yolların temizlenmesi Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp'in sahadaki personele ikramda bulunması Genel Sekreter Coşkun Alp'in açıklaması Orta ve Doğu Karadeniz'de 561 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyorORDU - Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533...

ORDU (AA) - İş makineleriyle yolların temizlenmesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp'in sahadaki personele ikramda bulunması

Genel Sekreter Coşkun Alp'in açıklaması

Orta ve Doğu Karadeniz'de 561 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

ORDU - Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kentte kar nedeniyle kapanan 289 mahalle yolu ulaşıma açılırken, kalan 45 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

AA - Son Dakika Haberleri

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz, Ordu, Güncel, Haber

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