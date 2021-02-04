Karla mücadele çalışmaları sürüyor
04.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:16
Köy yollarından yapılan çalışmalar Ekiplerin yol açma çalışmaları MUŞ - Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, kentte 64 iş makinesi ve 100 personel ile karla mücadele çalışmasını yürüttüğünü söyledi.
Köy yollarından yapılan çalışmalar
Ekiplerin yol açma çalışmaları MUŞ - Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, kentte 64 iş makinesi ve 100 personel ile karla mücadele çalışmasını yürüttüğünü söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım