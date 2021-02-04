Karla mücadele çalışmaları sürüyor
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Karla mücadele çalışmaları sürüyor

04.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:16

Köy yollarından yapılan çalışmalar Ekiplerin yol açma çalışmaları MUŞ - Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, kentte 64 iş makinesi ve 100 personel ile karla mücadele çalışmasını yürüttüğünü söyledi.

Köy yollarından yapılan çalışmalar

Ekiplerin yol açma çalışmaları MUŞ - Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, kentte 64 iş makinesi ve 100 personel ile karla mücadele çalışmasını yürüttüğünü söyledi.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor
Karla mücadele çalışmaları sürüyor
Karla mücadele çalışmaları sürüyor
Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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