Karla mücadele çalışmaları görüşüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karla mücadele çalışmaları görüşüldü

Karla mücadele çalışmaları görüşüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği'nde düzenlenen toplantıda karla mücadele çalışmaları görüşüldü.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği'nde düzenlenen toplantıda karla mücadele çalışmaları görüşüldü.

Düzce'de iki gündür aralıksız yağan kar yağışı ile mücadele devam ediyor. Belediye, İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri yollarda küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Düzce Valisi Cevdet Atay da karla mücadele çalışmalarını değerlendirmek için toplantı düzenledi. Toplantıda yapılan çalışmalar Vali Atay'a aktarılırken, Düzce genelinde herhangi bir sorun yaşanmadığı, tüm yolların açık olduğu belirtildi. - DÜZCE

Karla mücadele çalışmaları görüşüldü

Karla mücadele çalışmaları görüşüldü

Karla mücadele çalışmaları görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Düzce Valiliği, Düzce, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title