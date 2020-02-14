Karla mücadele çalışmaları gece-gündüz sürüyor

14.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:42

Kapanan 506 mahalle yolunun 450'si ulaşıma açıldı.

Kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sırasında ve sonrasında Büyükşehir Belediyesi geceli gündüzlü çalışmalar yapıyor.

Caddeler trafiğe kapatılıp temizleniyor

Kent merkezinde sorumlu olduğu alanlarda, yaya ve araç trafiğinin daha düzenli ilerleyebilmesi için geceden beri çalışan karla mücadele ekipleri, caddeleri trafiğe kapatarak kar temizleme ve küreme çalışmaları yapıyorlar.

Gece birçok yolda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapan karla mücadele ekipleri, ana arterlerde kaldırım temizliği, üstgeçid temizliği, yol temizliği ve solisyon çalışmalarıda yaptı. Çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da yerinde inceledi.

Yüksek kesimlerde açılan yolları zorunlu olmadıkça kullanmayın

Kent genelinde kapanan 506 mahalle yolunun 450'sini ulaşıma açan ekipler, yol açma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyorlar. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2-3 metreyi buluyor.Tipi ve fırtınanın yaşandığı bölgelerde çığ tehlikesine karşı önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, güvenli olmayan bölgelerde yolları ulaşıma kapatıyor. Açılan yolları kullanan vatandaşlara, ekipler zorunlu olmadıkça yüksek kesimlerdeki yolların kullanılmaması uyarılarında bulunuyor.

Acil birçok vakaya yine anında müdahale eden ekipler, Darende'nin Yeşiltaş Mahallesinde yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Kartal'ın imdadına zamanında yetiştiler. Arapgir'in Kayakesen Mahallesinde yaşayan kalp hastası 51 yaşındaki Zahide Gürbüz'e ulaşmak için zamanla mücadele eden ekipler, tüm zorluklara rağmen hastaya ulaşmayı başardılar. Hekimhan'ın Molla İbrahim Mahallesinde yaşayan ve yüksek ateş teşhisiyle yardım isteyen 45 yaşındaki Mehmet Göçer'de yine Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yardıma gitti.

Kaynak: Bültenler