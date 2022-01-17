Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Haberler
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Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Başkale yazısı Karla kaplı yerler Karla kaplı araçlar İş makinesinin kar küremesi Kar savurma aracının çalışması Kar savurma operatörü Cemil Tekçe'nin konuşması VAN - Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor.

BAŞKALE, VAN (AA) - Başkale yazısı

Karla kaplı yerler

Karla kaplı araçlar

İş makinesinin kar küremesi

Kar savurma aracının çalışması

Kar savurma operatörü Cemil Tekçe'nin konuşması VAN - Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor.

Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

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AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

Başkale, Van, kar, Güncel, Haber

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