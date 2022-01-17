Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Başkale yazısı Karla kaplı yerler Karla kaplı araçlar İş makinesinin kar küremesi Kar savurma aracının çalışması Kar savurma operatörü Cemil Tekçe'nin konuşması VAN - Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor.
BAŞKALE, VAN (AA) - Başkale yazısı
Karla kaplı yerler
Karla kaplı araçlar
İş makinesinin kar küremesi
Kar savurma aracının çalışması
Kar savurma operatörü Cemil Tekçe'nin konuşması VAN - Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor.