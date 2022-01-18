Karla mücadele çalışmaları

Adıyaman'da ve Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da ve Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

Malatya

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde trafik kontrollü olarak ilerliyor.

Kentin Mehmet Buyruk, Atatürk, İnönü, Kanalboyu gibi işlek caddelerinde sürücüler kontrollü ilerledi.

Belediye ekipleri kent merkezinde kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.