Karla mücadele çalışmaları
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Karla mücadele çalışmaları

20.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:16

Karla kaplı yerler Karla mücadele ekiplerinin çalışması İş makineleriyle karla kaplı yolların açılması Fen İşleri Daire Başkanlığı Muradiye Şantiye Şefi Metin Durmuş'un konuşması Van'da karla mücadele çalışmalarıVAN - Van'da, karla mücadele ekipleri, yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerde yoğun...

Karla kaplı yerler

Karla mücadele ekiplerinin çalışması

İş makineleriyle karla kaplı yolların açılması

Fen İşleri Daire Başkanlığı Muradiye Şantiye Şefi Metin Durmuş'un konuşması Van'da karla mücadele çalışmaları

VAN - Van'da, karla mücadele ekipleri, yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmak için çaba gösteriyor.

Karla mücadele çalışmaları
Karla mücadele çalışmaları
Karla mücadele çalışmaları
Karla mücadele çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı

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