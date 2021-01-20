Karla mücadele çalışmaları
20.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:16
Karla kaplı yerler Karla mücadele ekiplerinin çalışması İş makineleriyle karla kaplı yolların açılması Fen İşleri Daire Başkanlığı Muradiye Şantiye Şefi Metin Durmuş'un konuşması Van'da karla mücadele çalışmalarıVAN - Van'da, karla mücadele ekipleri, yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerde yoğun...
Karla kaplı yerler
Karla mücadele ekiplerinin çalışması
İş makineleriyle karla kaplı yolların açılması
Fen İşleri Daire Başkanlığı Muradiye Şantiye Şefi Metin Durmuş'un konuşması Van'da karla mücadele çalışmaları
VAN - Van'da, karla mücadele ekipleri, yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmak için çaba gösteriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı