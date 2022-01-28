Karla mücadele aracı operatörüne doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, karla mücadelede görev yapan kepçe operatörüne doğum günü sürprizi yaptı.

Kahramanmaraş'ta 18 Ocak'tan itibaren etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle, ekipleri ve karla mücadele araçlarıyla sahada gece gündüz demeden çalışıyor. Merkezde 55, kırsalda 82 mahalle olmak üzere toplam 137 mahallede, 120 araç ve 300 personeliyle karla kapanan yolları açmak için büyük bir mücadele veriyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'de bu mücadelenin içerisinde görev yapan karla mücadele aracı operatörü Hakan Badem'e içleri ısıtan bir sürpriz yaptı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle evine gidemeyip fazla mesai yapan operatör Badem'in doğum günü olması sebebiyle, ailesiyle birlikte görev bölgesine gidilerek kendisine doğum günü sürpriz yapıldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in selamı kendisine iletilerek, doğum günü pastası ailesiyle birlikte üflendi.

Hakan Badem, böyle bir sürprizi hiç beklemediğini, büyük bir şaşkınlık yaşadığını, ailesini gördüğü için mutlu olduğunu ifade etti. - KAHRAMANMARAŞ