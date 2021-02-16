Karla kaplı yollarda kalan araçlar iş makineleriyle çekildi
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Karla kaplı yollarda kalan araçlar iş makineleriyle çekildi

16.02.2021 18:38 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:42
Karla kaplı yollarda kalan araçlar iş makineleriyle çekildi

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara belediye ekipleri yardım etti.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara belediye ekipleri yardım etti. Araçlar, iş makineleriyle çekildi.

Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde şehir merkezine gitmeye çalışan vatandaşlar, karla kapanan yolda mahsur kalınca durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine iş makinesi ile olay yerine giden zabıta ekipleri, mahsur kalan araçlarla vatandaşları kurtardı. Yolu da temizleyen ekipler, kapanan sokaklardaki araçların da kurtarılmasını sağladı. 

Karasu ilçesi Kuyumculu Mahallesi'nde 112 Acil ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Ambulansa zincir takan ekipler, yine de hareket edemeyince belediye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri ambulansın mahsur kaldığı yolu ve çevresini temizledi. Kızılcık ve Kurudere mahallelerinde yol temizleme çalışmasına katılan 1 iş makinesi, yoğun yağış nedeniyle hareket edemeyecek hale geldi. Başka bir iş makinesiyle bulunduğu yerden çekilen iş makinesi, daha sonra kar küremeye devam etti. 

Karla kaplı yollarda kalan araçlar iş makineleriyle çekildi
Karla kaplı yollarda kalan araçlar iş makineleriyle çekildi
Karla kaplı yollarda kalan araçlar iş makineleriyle çekildi
Karla kaplı yollarda kalan araçlar iş makineleriyle çekildi
Karla kaplı yollarda kalan araçlar iş makineleriyle çekildi
Karla kaplı yollarda kalan araçlar iş makineleriyle çekildi
Karla kaplı yollarda kalan araçlar iş makineleriyle çekildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

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