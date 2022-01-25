Karla kaplı yollarda ekipler, 40 günlük bebek için seferber oldu - Haberler
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Karla kaplı yollarda ekipler, 40 günlük bebek için seferber oldu

Karla kaplı yollarda ekipler, 40 günlük bebek için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te karla mücadele ekipleri, kar nedeni ile yolu kapanan köyde hastalanan 40 günlük bebek için seferber oldu.

ŞİRVAN, SİİRT (İHA) - Siirt'te karla mücadele ekipleri, kar nedeni ile yolu kapanan köyde hastalanan 40 günlük bebek için seferber oldu.

Şirvan ilçesi Elmadalı köyüne bağlı Mark mezrasında etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Mezrada yüksek ateş, göbek fıtığı ve karın ağrısı çeken 40 günlük bebek Cemil B.'nin yakınları 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine Mark mezrasına giden karla mücadele ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

3 saatlik bir çalışmanın ardından yolun ulaşıma açılmasıyla ekipler, 40 günlük bebek Cemil B. ve ailesine ulaştı. Acil Sağlık ekiplerince 40 günlük bebeğe yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Karla kaplı yollarda ekipler, 40 günlük bebek için seferber oldu

Karla kaplı yollarda ekipler, 40 günlük bebek için seferber oldu

Karla kaplı yollarda ekipler, 40 günlük bebek için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şirvan, Siirt, 112, kar, 3. Sayfa, Haber

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