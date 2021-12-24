Karla kaplı yolda traktör takla attı: 1 yaralı

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sinekli Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinekli Yaylasında etkili olan kar yağışı sonrasında yaylada bulunan evine gitmek için yola çıkan E.A. idaresindeki traktör, Sinekli Yaylası'na 3 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kendi imkanlarıyla takla attığı yerden çıkan E.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralı E.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Takla atan traktör ise bölgeye gelen off-road araçlarınca bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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