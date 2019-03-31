Karla Kaplı Yol Açılınca Oy Kullandılar

Adana'nın yüksek kesiminde yer alan Pozantı ilçesinin kırsalındaki bir mahallede, vatandaşlar karla kaplı yollar açıldıktan sonra oy kullanabildi.

İlçe genelinde sabah başlayan kar yağışının etkisi yüksek kesimlerde yoğun oldu.

İlçeye en uzak noktada yer alan ve Aladağ ilçesine sınır olan Çamlıbel Mahallesi'nde yolun kar yağışının etkisiyle kapanması nedeniyle sandık görevlileri mahalleye ulaşamadı.

Pozantı Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmalarının ardından görevlilerin mahalleye ulaşmasıyla oy verme işlemi yaklaşık 2 saat geç başladı.

Öte yandan Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi personeli, diyaliz hastası olan vatandaşları oy kullanacakları okullara götürdü.

Diyaliz hastası Arif Dinç'i evinden alan görevliler, okula ulaştırarak oyunu kullanmasını sağladı.

Kaynak: AA