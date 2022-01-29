KARLA KAPLI YAYLADAKİ YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI - Haberler
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KARLA KAPLI YAYLADAKİ YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'da, At Yaylasında yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yem verildi.

BOLU (DHA) - BOLU'da, At Yaylasında yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yem verildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının eksi 15'i bulduğu ve kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı At Yaylası'nda bulunan yılkı atları için harekete geçti. Zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan At Yaylası'nın simgesi olan yılkı atlarına kilolarca yem ve saman bırakıldı. Yılkı atları, görevlilerin saman ve yemleri bıraktığı alanda toplanarak beslendi.

KARLA KAPLI YAYLADAKİ YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI

KARLA KAPLI YAYLADAKİ YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI

KARLA KAPLI YAYLADAKİ YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bolu, kar, Güncel, Haber

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