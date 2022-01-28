Yılkı atları için karla kaplı yaylaya yem bırakıldı - Haberler
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Yılkı atları için karla kaplı yaylaya yem bırakıldı

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
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BOLU'da, At Yaylası'nda yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yem verildi.

BOLU'da, At Yaylası'nda yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yem verildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu ve kar kalınlığının da 1 metreye yaklaştığı At Yaylası'ndaki yılkı atları için harekete geçti. Zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan At Yaylası'nın simgesi yılkı atlarına kilolarca yem ve saman bırakıldı. Yılkı atları, görevlilerin saman ve yemleri bıraktığı alanda toplanarak beslendi.


Yılkı atları için karla kaplı yaylaya yem bırakıldı

Yılkı atları için karla kaplı yaylaya yem bırakıldı

Yılkı atları için karla kaplı yaylaya yem bırakıldı

Yılkı atları için karla kaplı yaylaya yem bırakıldı

Yılkı atları için karla kaplı yaylaya yem bırakıldı

Yılkı atları için karla kaplı yaylaya yem bırakıldı

Yılkı atları için karla kaplı yaylaya yem bırakıldı

Yılkı atları için karla kaplı yaylaya yem bırakıldı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bolu, kar, Güncel, Haber

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