Karla Kaplı Yayla Yolları Ulaşıma Açılıyor
Rize’nin önemli yayla merkezlerinden olan Çamlıhemşin ilçesi Kavrun Yaylası’nın karla kaplı yolu ulaşıma açıldı.
Rize'nin önemli yayla merkezlerinden olan Çamlıhemşin ilçesi Kavrun Yaylası'nın karla kaplı yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 3 gün süren yol açma çalışmaları sonucu yaylanın yolu ulaşıma açılırken, Kaçkar Dağları'nın yamacında yer alan yaylada yer yer kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Yaylacılar bu yıl mevsimin sıcak gitmesi nedeniyle yayla mevsiminin erken açılacağını belirtiyor. - RİZE