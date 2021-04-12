Karla kaplı şelalenin görsel şöleni mest etti

Karla kaplı şelalenin görsel şöleni mest etti Samandere Şelalesi'nin eşsiz manzarası havadan görüntülendi Düzce'nin en büyük ve en dikkat çeken şelalelerinden birisi olan Samandere Şelalesi, Nisan ayında yağan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Karla kaplı şelalenin görsel şöleni mest etti

Samandere Şelalesi'nin eşsiz manzarası havadan görüntülendi

DÜZCE - Düzce'nin en büyük ve en dikkat çeken şelalelerinden birisi olan Samandere Şelalesi, Nisan ayında yağan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görsel şölen sunan şelale havadan görüntülendi.

Düzce Valiliği tarafından 2021 yılı turizm yılı olarak ilan edilmesinin ardından, kentin önemli turizm noktalarının da tanıtımı yapılmaya başlandı. Daha önce Kardüz Yaylası, Efteni Gölü, Güzeldere, ve Aydınpınar Şelalelerinin tanıtımı yapılırken, Beyköy beldesinde yer alan Samandere Şelalesi içinde tanıtım filmi hazırlandı. Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir tarafından özel olarak görüntülenen şelale kar yağışı sonrasında görsel şölen oluşturdu. Havadan çekilen fotoğraflar ile kartpostallık görüntüler meydana çıkarken, şelale çevresinde ki dağlarda oluşan görüntülerde mest etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ